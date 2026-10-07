Латвия заявила о проникновении в страну из Белоруссии группы людей в масках

Латвия заявила о попытке прорыва из Белоруссии вооруженных людей в масках Латвия заявила о проникновении в страну из Белоруссии группы людей в масках

Москва7 окт Вести.Национальные вооруженные силы Латвии (NBS) сообщили, что по меньшей мере 20 мигрантов предприняли попытку проникнуть на территорию республики со стороны Белоруссии.

По утверждению пресс-службы NBS, нелегалов сопровождали вооруженные люди в масках, которые угрожали латвийским военнослужащим.

Уточняется, что инцидент произошел 5 октября, когда латвийские военные пресекли попытку незаконного пересечения границы.

Спустя несколько часов после этого инцидента на территорию Латвии проникли люди в масках; они повредили распределительный шкаф и похитили камеры говорится в распространенном заявлении

После этого они возвратились на территорию Белоруссии, добавили в NBS.

В отличие от многих предыдущих случаев, на этот раз провокация была особенно демонстративной и агрессивной… Белоруссия должна понимать, что такие случаи могут привести к более тяжелым последствиям для самой Белоруссии написал в соцсети X глава МВД Латвии Янис Домбрава

Белорусские власти заявления латвийской стороны пока не комментировали.

21 августа сотрудники погранслужбы Латвии задержали 28 мигрантов, которые, по утверждению официальной Риги, проникли на территорию республики по подземному туннелю со стороны Белоруссии.