Москва13 октВести.Белорусский лидер Александр Лукашенко опроверг причастность республики к якобы проникновению вооруженной группы на территорию Латвии. Информацию об этом распространило агентство БЕЛТА.
Согласно этой информации, Лукашенко заявил, что данная история является исключительно латвийским инфоповодом.
Мы прекрасно знаем, об этом мне уже доложили, что это было сделано все как информационный повод получить деньги от Европейского союза самими латышамисказал президент Белоруссии
По словам лидера республики, то, что "сотворили латвийцы на границе", является глупостью. Как он выразился, "люди в масках" "кого-то схватили" или "затолкнули туда какую-то группу мигрантов".
В начале октября в МИД Латвии заявили о попытке проникновения на территорию страны с Белоруссии примерно двух десятков нелегальных мигрантов. Утверждалось, что вместе с мигрантами были некие люди в масках, которые угрожали латвийским военным.