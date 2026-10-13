Лукашенко: Минск не имеет отношения к якобы проникновению группы лиц в Латвию

Лукашенко объяснил инцидент с "проникновением" группы лиц в Латвию Лукашенко: Минск не имеет отношения к якобы проникновению группы лиц в Латвию

Москва13 окт Вести.Белорусский лидер Александр Лукашенко опроверг причастность республики к якобы проникновению вооруженной группы на территорию Латвии. Информацию об этом распространило агентство БЕЛТА.

Согласно этой информации, Лукашенко заявил, что данная история является исключительно латвийским инфоповодом.

Мы прекрасно знаем, об этом мне уже доложили, что это было сделано все как информационный повод получить деньги от Европейского союза самими латышами сказал президент Белоруссии

По словам лидера республики, то, что "сотворили латвийцы на границе", является глупостью. Как он выразился, "люди в масках" "кого-то схватили" или "затолкнули туда какую-то группу мигрантов".

В начале октября в МИД Латвии заявили о попытке проникновения на территорию страны с Белоруссии примерно двух десятков нелегальных мигрантов. Утверждалось, что вместе с мигрантами были некие люди в масках, которые угрожали латвийским военным.