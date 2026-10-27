Москва27 окт Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что в будущем люди могут перестать признавать государственные границы и свободно перемещаться по миру. Об этом он заявил на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Неизвестно еще, что в ближайшее время, через несколько лет, будет с этими разными границами. Может, вообще люди их признавать не будут, будут свободно перемещаться в мире. Дай бог, чтобы так было, господь поможет. Поэтому у меня нет такой зацикленности на том, что чья-то там земля. Там, где люди живут, - пусть живут. Не надо мешать. Жизнь наша людская выведет туда, куда надо заявил президент Белоруссии

Лукашенко также отверг сообщения о том, что якобы претендует на Брянскую область. По его словам, вопрос о принадлежности территорий не должен мешать людям жить и поддерживать связи, а Белоруссия открыта для жителей соседних российских регионов.