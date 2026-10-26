Москва26 окт Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова орденом Почета.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов награжден орденом Почета за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических и культурных связей, укрепление международного сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией говорится в сообщении​​​ пресс-службы главы белорусского государства

Орден Почета — государственная награда Белоруссии, решение о вручении принимает президент страны.

Орденом награждаются за значительные достижения и высокие результаты в трудовой, научной, государственной, культурной, спортивной, общественной деятельности, а также за вклад в развитие связей Белоруссии с другими государствами.