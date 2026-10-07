Лукашенко рассказал, какие качества больше всего ценит в Путине Лукашенко отметил человеческие и мужские качества Путина

Москва7 окт Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ценит в президенте РФ Владимире Путине его человеческие и мужские качества.

Так он ответил на вопрос о российском лидере в день его рождения.

Путин обладает всеми настоящими человеческими и мужскими качествами сказал Лукашенко

Президент России Владимир Путин отмечает день рождения 7 октября. Ему исполнилось 74 года.

Белорусский лидер поздравил Путина в ходе телефонной беседы. Как сообщали в пресс-службе Кремля, российский президент также получил поздравления от ряда иностранных лидеров, глав международных организаций и общественно-политических деятелей.