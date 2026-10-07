Многочисленные поздравления от лидеров стран поступили Путину в день рождения

Путин провел телефонные разговоры с лидерами стран СНГ, Турции и Ирана Многочисленные поздравления от лидеров стран поступили Путину в день рождения

Москва7 окт Вести.Многочисленные поздравления поступили в адрес президента РФ Владимира Путина по случаю его дня рождения, сообщает пресс-служба Кремля.

Их отправляют представители правительств зарубежных стран, главы международных организаций, а также общественно-политические деятели.

Состоялись телефонные разговоры, в ходе которых главу Российского государства тепло поздравили Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко, Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан говорится в сообщении

Дополнительно сообщается о том, что Путин поговорил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.