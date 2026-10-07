Москва7 октВести.Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы стратегического сотрудничества двух стран. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.
По данным агентства, обе стороны подтвердили намерение продолжать и укреплять двустороннее взаимодействие.
Ссылаясь на позитивную и растущую тенденцию в отношениях между Тегераном и Москвой, президент подчеркнул необходимость продолжения и укрепления двустороннего сотрудничества в различных областяхговорится в сообщении
Отмечается, что российская сторона также поддержала дипломатические усилия по урегулированию ближневосточного конфликта и выразила готовность оказать помощь в этой области.
Кроме того, Путин заявил о продолжении сотрудничества, несмотря на текущие события в регионе, в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Во время разговора Пезешкиан также поздравил Путина с днем рождения. Он пожелал правительству и гражданам России успеха, развития и процветания.