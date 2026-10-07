Путин и Пезешкиан обсудили вопросы стратегического сотрудничества Tasnim: Путин и Пезешкиан по телефону обсудили стратегическое сотрудничество

Москва7 окт Вести.Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы стратегического сотрудничества двух стран. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

По данным агентства, обе стороны подтвердили намерение продолжать и укреплять двустороннее взаимодействие.

Ссылаясь на позитивную и растущую тенденцию в отношениях между Тегераном и Москвой, президент подчеркнул необходимость продолжения и укрепления двустороннего сотрудничества в различных областях говорится в сообщении

Отмечается, что российская сторона также поддержала дипломатические усилия по урегулированию ближневосточного конфликта и выразила готовность оказать помощь в этой области.

Кроме того, Путин заявил о продолжении сотрудничества, несмотря на текущие события в регионе, в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Во время разговора Пезешкиан также поздравил Путина с днем рождения. Он пожелал правительству и гражданам России успеха, развития и процветания.