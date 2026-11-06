Путин обсудил с представителем Ирана развитие стратегического партнерства Путин и Резаи обсудили перспективы сотрудничества Москвы и Тегерана

Москва6 ноя Вести.Президент РФ Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе российского лидера.

Встреча состоялась накануне в Кремле. В ней участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и начальник Главного разведывательного управления Минобороны России Игорь Костюков.

Обсуждались состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном говорится в заявлении

Договор подписали Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в Москве в январе 2025 года. Документ рассчитан на 20 лет и предусматривает расширение взаимодействия двух стран в сферах обороны, энергетики, транспорта, промышленности, науки и технологий, а также в других направлениях.