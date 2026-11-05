Ушаков и Костюков приняли участие во встрече Путина с секретарем СБ Ирана

На встрече Путина с Резаи присутствовали Ушаков и Костюков Ушаков и Костюков приняли участие во встрече Путина с секретарем СБ Ирана

Москва5 ноя Вести.Помощник российского президента Юрий Ушаков и начальник Главного разведуправления Минобороны РФ Игорь Костюков участвовали во встрече президента России Владимира Путина с секретарем высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи. Это следует из кадров переговоров, опубликованных Кремлем.

Встреча прошла в Сенатском дворце Московского Кремля, в Представительском кабинете президента РФ.

О том, что Путин принял Резаи, 5 ноября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. За три дня до этого президент РФ и секретарь иранского СБ обсудили по телефону региональные и международные вопросы.