Ушаков: Путин и Уиткофф обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке

Путин и Уиткофф обсудили ситуацию вокруг Ближнего Востока Ушаков: Путин и Уиткофф обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке

Москва21 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф обменялись друг с другом мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Переговоры Путина и Уиткоффа ранее прошли в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и, прежде всего, вокруг Ирана. Владимир Путин подчеркивал, что возможности дипломатии далеко не исчерпаны. И что с Тегераном, являющимся нашим стратегическим партнером, можно и нужно договариваться сказал Ушаков

Он также отметил, что в ходе встречи президент подчеркнул готовность Москвы способствовать "поиску политико-дипломатических путей урегулирования иранской проблемы".

При этом Ушаков указал, что центральной темой встречи Путина и Уиткоффа стала ситуация на Украине.