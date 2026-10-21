Москва21 октВести.Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф обменялись друг с другом мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Переговоры Путина и Уиткоффа ранее прошли в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.
Состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и, прежде всего, вокруг Ирана. Владимир Путин подчеркивал, что возможности дипломатии далеко не исчерпаны. И что с Тегераном, являющимся нашим стратегическим партнером, можно и нужно договариватьсясказал Ушаков
Он также отметил, что в ходе встречи президент подчеркнул готовность Москвы способствовать "поиску политико-дипломатических путей урегулирования иранской проблемы".
При этом Ушаков указал, что центральной темой встречи Путина и Уиткоффа стала ситуация на Украине.