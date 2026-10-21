Ушаков: ситуация на Украине была центральной темой беседы Путина с Уиткоффом

Ушаков назвал центральную тему встречи Путина с Уиткоффом Ушаков: ситуация на Украине была центральной темой беседы Путина с Уиткоффом

Москва21 окт Вести.Ситуация на Украине была центральной темой беседы президента России Владимира Путина со специальным посланником президента Соединенных Штатов Стивеном Уиткоффом. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Ситуация вокруг Украины, естественно, была центральной темой и в беседе нашего президента со Стивом Уиткоффом сказал он

Встреча Путина и Уиткоффа прошла 21 октября в Санкт-Петербурге, беседа длилась более трех часов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ее содержательной, отметив, что обстановка в ходе встречи была рабочей.