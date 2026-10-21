Песков: обстановка на встрече Путина и Уиткоффа была рабочей, ничего особенного

Песков: обстановка на встрече Путина и Уиткоффа была рабочей, ничего особенного Песков: обстановка на встрече Путина и Уиткоффа была рабочей, ничего особенного

Москва21 окт Вести.Обстановка на встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа была рабочей, ничего особенного не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста ИС "Вести" Алексея Головко.

После завершения встречи корреспондент уточнил у Пескова, какая была обстановка.

Рабочая ответил Песков

По словам журналиста, создалось впечатление, что Путин и Уиткофф очень тесно общались.

Нет, они традиционно так общаются. Ничего особенного не было. Был предметный разговор прокомментировал Песков

Также пресс-секретарь добавил, что зять президента США Джаред Кушнер подключался ко встрече по видеоконференцсвязи.

Встреча Путина и Уиткоффа состоялась в среду, 21 октября. Стороны разговаривали около четырех часов. Переговоры прежде всего были посвящены теме урегулирования украинского конфликта.