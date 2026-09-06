Песков: публичность встречи с делегацией США говорит об атмосфере доверия

Песков о встрече с делегацией США: публичность говорит об атмосфере доверия Песков: публичность встречи с делегацией США говорит об атмосфере доверия

Москва6 сен Вести.Публичность встречи с делегацией США говорит об атмосфере доверия, заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Накануне российский лидер Владимир Путин начал встречу со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Сам факт, что встреча проходит, означает, что атмосфера доверия, по крайней мере, на этом канале общения действительно есть, она укрепляется. Но, как правило появляются расширенные части обмена такими приветственными словами в тот момент, когда появляются те месседжи, которые глава государства считает необходимым послать заявил Песков

В состав делегации США, посетившей Москву, также вошли представители Совета национальной безопасности, Государственного департамента и Министерства финансов.