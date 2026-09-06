Песков рассказал, почему Уиткоффа и Кушнера приняли в Большом Кремлевском дворце Песков: Путин хотел показать Уиткоффу и Кушнеру красоты Кремлевского дворца

Москва6 сен Вести.Президент России Владимир Путин 5 сентября принял посетивших Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, предпринимателя Джареда Кушнера, в красной гостиной Большого Кремлевского дворца. За этим стояло желание проявить гостеприимство и показать американцам красоты здания, сообщил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь отметил: Уиткофф и Кушнер с симпатией относятся к нашей стране.

[Это означает] желание президента показать красоты Большого Кремлевского дворца американцам. Вы знаете, что у них очень добрые отношения, и, действительно, и Уиткофф, и Кушнер с симпатией относятся к России. И, конечно, показать им большую часть нашей истории и современности. Одновременно это желание просто проявить гостеприимство сказал Песков в ответ на вопрос о том, что означал выбор места для переговоров

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер побывали в Москве накануне и провели переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.