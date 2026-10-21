Песков сообщил, что об итогах встречи Путина и Уиткоффа расскажет Ушаков

Песков: Ушаков расскажет об итогах встречи Путина и Уиткоффа Песков сообщил, что об итогах встречи Путина и Уиткоффа расскажет Ушаков

Москва21 окт Вести.Об итогах встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа позже сообщит помощник российского лидера Юрий Ушаков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста ИС "Вести" Алексея Головко.

Корреспондент спросил у Пескова после встречи, можно ли что-то уже рассказать о переговорах.

Нет, будет конференц-колл у Ушакова ответил он

Также Песков заявил, что обстановка на встрече Путина и Уиткоффа была рабочей. Переговоры состоялись в среду, 21 октября, и продлились около четырех часов. Главной темой стало урегулирование украинского конфликта.