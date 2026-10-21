Москва21 октВести.Об итогах встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа позже сообщит помощник российского лидера Юрий Ушаков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста ИС "Вести" Алексея Головко.
Корреспондент спросил у Пескова после встречи, можно ли что-то уже рассказать о переговорах.
Нет, будет конференц-колл у Ушаковаответил он
Также Песков заявил, что обстановка на встрече Путина и Уиткоффа была рабочей. Переговоры состоялись в среду, 21 октября, и продлились около четырех часов. Главной темой стало урегулирование украинского конфликта.