Ушаков: встреча в Петербурге стала 9 контактом Путина с американской стороной

Ушаков рассказал, какой по счету стала встреча Путина с американской стороной Ушаков: встреча в Петербурге стала 9 контактом Путина с американской стороной

Москва21 окт Вести.Встреча со специальным посланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге стала девятым контактом президента РФ Владимира Путина с американскими переговорщиками. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он указал, что переговоры послужили "полезным дополнением к регулярно проводящимся телефонным разговорам президентов России и США".

Это, отмечу, уже девятый контакт нашего президента с американскими представителями сказал Ушаков

Он добавил, что встреча продолжалась почти три часа.

Ушаков также поделился, что Путин сообщил Уиткоффу о готовности возобновить трехсторонние переговоры по Украине. Это может произойти в десятых числах ноября.