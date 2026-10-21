Москва21 октВести.Встреча со специальным посланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге стала девятым контактом президента РФ Владимира Путина с американскими переговорщиками. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Он указал, что переговоры послужили "полезным дополнением к регулярно проводящимся телефонным разговорам президентов России и США".
Это, отмечу, уже девятый контакт нашего президента с американскими представителямисказал Ушаков
Он добавил, что встреча продолжалась почти три часа.
Ушаков также поделился, что Путин сообщил Уиткоффу о готовности возобновить трехсторонние переговоры по Украине. Это может произойти в десятых числах ноября.