Москва12 нояВести.Трехсторонние переговоры по вопросу украинского урегулирования с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева будут продолжены. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам встречи российского лидера Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Условлено, что этот переговорный процесс и этот переговорный трек будет продолженсказал он журналистам
12 ноября американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву на встречу с президентом России. Обсуждения Владимира Путина с эмиссарами США в Кремле длились более двух часов.
Кушнер охарактеризовал переговоры как исчерпывающие и подробные. Уиткофф, в свою очередь, заявил о намерении проинформировать главу киевского режима Владимира Зеленского об итогах встречи и попытаться убедить его продолжить работу над одним из предложенных вариантов урегулирования конфликта.