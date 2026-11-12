Москва12 ноя Вести.Трехсторонние переговоры по вопросу украинского урегулирования с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева будут продолжены. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам встречи российского лидера Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Условлено, что этот переговорный процесс и этот переговорный трек будет продолжен сказал он журналистам

12 ноября американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву на встречу с президентом России. Обсуждения Владимира Путина с эмиссарами США в Кремле длились более двух часов.

Кушнер охарактеризовал переговоры как исчерпывающие и подробные. Уиткофф, в свою очередь, заявил о намерении проинформировать главу киевского режима Владимира Зеленского об итогах встречи и попытаться убедить его продолжить работу над одним из предложенных вариантов урегулирования конфликта.