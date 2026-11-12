Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером завершились

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле завершилась Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером завершились

Москва12 ноя Вести.Переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Кремле завершились.

Встреча, начавшаяся в 15:05 мск в четверг, длилась более двух часов.

Глава государства в начале встречи предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке, опираясь на опыт операции в Алешках. Уиткофф отметил, что США делают все необходимое для завершения украинского конфликта.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа заявил, что после встречи с Путиным намерен проинформировать главу киевского режима Владимира Зеленского о достигнутых результатах и попытаться убедить его продолжить движение по одному из предложенных путей для успешного завершения конфликта.

Представители Трампа прилетели в Москву из Абу-Даби, где до этого состоялись трехсторонние переговоры России, США и Украины. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщал, что центральной темой консультаций была архитектура европейской безопасности.