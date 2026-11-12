Кортеж Уиткоффа и Кушнера прибыл в аэропорт Внуково после переговоров в Кремле Кортеж американских переговорщиков Кушнера и Уиткоффа прибыл в аэропорт Внуково

Москва12 ноя Вести.Кортеж со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером прибыл к терминалу аэропорта Внуково после их переговоров в Кремле с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле завершилась. Переговоры продолжались около двух с половиной часов.

После переговоров с Путиным Уиткофф намерен проинформировать главу киевского режима Владимира Зеленского об итогах встречи и попытаться убедить его продолжить работу по одному из предложенных вариантов урегулирования.

Представители Трампа прибыли в Москву из Абу-Даби, где 10-11 ноября проходили трехсторонние переговоры России, США и Украины. По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, главной темой тех переговоров была архитектура европейской безопасности.