Москва12 нояВести.Спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер вылетели из Москвы после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Самолет Boeing C-40 Clipper с американской делегацией вылетел из столичного аэропорта Внуково в 18.15 мск.
12 ноября утром Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. В аэропорту их встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Встреча российского лидера с американскими эмиссарами в Кремле длилась более двух часов. На переговорах присутствовали помощники главы российского государства Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также Кирилл Дмитриев.
Ожидается, что американские переговорщики вечером 12 ноября встретятся с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Дублине.