Самолет Уиткоффа и Кушнера вылетел из Москвы после их встречи с Путиным

Уиткофф и Кушнер вылетели из Москвы после переговоров с Путиным Самолет Уиткоффа и Кушнера вылетел из Москвы после их встречи с Путиным

Москва12 ноя Вести.Спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер вылетели из Москвы после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Самолет Boeing C-40 Clipper с американской делегацией вылетел из столичного аэропорта Внуково в 18.15 мск.

12 ноября утром Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. В аэропорту их встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Встреча российского лидера с американскими эмиссарами в Кремле длилась более двух часов. На переговорах присутствовали помощники главы российского государства Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также Кирилл Дмитриев.

Ожидается, что американские переговорщики вечером 12 ноября встретятся с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Дублине.