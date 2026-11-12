РИА: самолет США пересек границу РФ в день встречи Уиткоффа и Кушнера с Путиным

Уиткофф и и Кушнер уже в России РИА: самолет США пересек границу РФ в день встречи Уиткоффа и Кушнера с Путиным

Москва12 ноя Вести.Американский самолет Boeing C-40 Clipper из Абу-Даби пересек воздушную границу России с Латвией в день запланированной встречи спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским лидером Владимиром Путиным, следует из изученных РИА Новости полетных данных.

Согласно информации о маршруте, воздушное судно пересекло границу в 6.52 мск.

Накануне в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры с участием представителей России, США и Украины. По их итогам Кушнер сообщил, что вместе с Уиткоффом направится в Москву для встречи с Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнял, что переговоры состоятся в первой половине дня.

После переговоров в Москве американские представители планируют отправиться в Дублин, где у них намечена встреча с главой киевского режима Владимиром Зеленским.