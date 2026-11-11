Зеленский анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером в Дублине

Зеленский анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером завтра в Дублине Зеленский анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером в Дублине

Москва11 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона встретится со спецпредставителями президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером завтра, 12 ноября, в Дублине после их поездки в Россию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Киев намерен снова скоординировать с Вашингтоном позиции и определить дальнейшие шаги после переговоров в Абу-Даби.

Мы встретимся с ними завтра в Дублине написал Зеленский

По словам Зеленского, приоритет Украины – как можно скорее завершить конфликт на условиях, которые Киев считает достойным миром. Он также заявил, что Европа должна участвовать во всех этапах дипломатии, а США – сохранять сильную позицию и оказывать давление на Россию для прекращения боевых действий.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Уиткофф и Кушнер прилетят в Москву утром 12 ноября и в первой половине дня встретятся с президентом России Владимиром Путиным. По словам Ушакова, Москва пока не знает итогов переговоров в Абу-Даби, но американские представители "что-то везут".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, в ответ на вопрос о возможном приезде в Москву Уиткоффа и Кушнера ранее заявил, что контакты Москвы с американской стороной будут продолжены.

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби с участием делегаций России, США и Украины завершились в среду, 11 ноября. По словам главы делегации РФ Владимира Мединского, в ходе встречи была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными.