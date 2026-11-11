Кремль: общение с американцами будет продолжено Песков: общение с американцами будет продолжено

Москва11 ноя Вести.Контакты Москвы с американской стороной будут продолжены. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможном приезде в Москву спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя, зятя американского лидера Джареда Кушнера.

Общение с американцами будет продолжено сказал представитель Кремля журналистам

Ранее Кушнер по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби сообщил, что вместе с Уиткоффом планирует отправиться в Москву 12 ноября для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, они намерены обсудить с российским лидером итоги прошедших переговоров по украинскому урегулированию и попытаться добиться дальнейшего прогресса по ряду вопросов, где, как считают участники процесса, сохраняются возможности для продвижения.

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби с участием делегаций России, США и Украины завершились в среду, 11 ноября. По словам главы делегации РФ Владимира Мединского, в ходе встречи была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными.