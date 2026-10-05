Москва5 октВести.Представители России и Соединенных Штатов в ходе контактов обсуждают тему возможного сотрудничества в энергетической сфере, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В ходе разговоров с американскими визави поднимается тема возможного взаимодействия и сотрудничества в энергетической сфересказал он на брифинге
Ранее представитель Кремля заявлял, что рабочие контакты российской стороны с американскими представителями не прерываются, а также назвал такой диалог позитивным процессом.