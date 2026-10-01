Песков положительно оценил продолжающиеся контакты и диалог с США

В Кремле назвали положительным процессом диалог России и США Песков положительно оценил продолжающиеся контакты и диалог с США

Москва1 окт Вести.Рабочие контакты России с американскими представителями не прерываются, и в целом это позитивный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев докладывает Владимиру Путину о своем диалоге с представителями США.

Разумеется, как спецпредставитель президента, конечно же, Дмитриев докладывает главе государства сказал Песков

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента, как прошла недавняя рабочая поездка Дмитриева в США, на каком уровне находятся контакты с американской стороной и проинформировал ли спецпредставитель главу государства об итогах визита.

Контакты на рабочем уровне с американскими представителями продолжаются сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам, говоря о деталях рабочего визита Дмитриева

Песков добавил, что в ходе этой поездки обсуждение экономической проблематики и дальнейших экономических проектов в различных областях было продолжено.

В данном случае контакты продолжаются, диалог продолжается - и это весьма положительный процесс отметил он

Во вторник 29 сентября информагентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, что Дмитриев в ходе визита в Вашингтон провел встречи с представителями Министерства финансов и Министерства энергетики США.