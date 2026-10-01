Москва1 окт Вести.Концерн "Калашников" отгрузил партию 7,62-миллиметровых снайперских винтовок Драгунова (СВДМ) по контракту с иностранным заказчиком в установленные сроки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Снайперская винтовка, о которой идет речь, крайне востребована у иностранных партнеров, уточнили в компании.

"Калашников" исполнил контракт на снайперские винтовки СВДМ говорится в сообщении компании в мессенджере MAX

СВДМ представляет собой современное исполнение высоко зарекомендовавшей себя СВД и отличается улучшенными эксплуатационными характеристиками. Это оружие может поражать небронированные цели противника на расстоянии до 800 метров.

Вести огонь СВДМ можно с применением любых типов патронов 7,62×54R. Изделие, как заметили в концерне, применяется во всех родах войск как средство усиления пехотных подразделений.