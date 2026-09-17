Москва17 сен Вести.Концерн "Калашников" передал заказчику крупную партию снайперских винтовок СВДС со складывающимся прикладом в рамках гособоронзаказа на 2026 год. В пресс-службе предприятия отметили, что потребность войск в этом оружии остается стабильно высокой: в 2025 году выпуск модели был увеличен сразу в 13 раз по сравнению с 2024 годом.

Винтовка СВДС была разработана на базе классической СВД специально для бойцов ВДВ, морской пехоты и подразделений спецназа. Складной приклад позволил значительно уменьшить габариты оружия и решить проблемы с его размещением при десантировании.

С 2022 года компактная снайперская винтовка активно и успешно применяется в зоне проведения специальной военной операции.