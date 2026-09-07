Москва7 сен Вести.Концерн "Калашников" отгрузил заказчику партию тактических опор для зенитных пулеметов, которые используют в рамках защиты объектов от атак беспилотников. Об этом представители корпорации заявили на своем сайте.

Концерн "Калашников" изготовил новую партию тактических опор для защиты режимных объектов от атак беспилотных летательных аппаратов. Эти изделия изготавливают для крупной российской компании топливно-энергетического комплекса с 2025 года отметили представители концерна в официальном сообщении

Тактическая опора предназначена для закрепления оружия и нацелена на то, чтобы поражать воздушные цели типа малоразмерных беспилотников на дистанции до 300 м. Известно, что опоры уже были испытаны в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее "Калашников" оснастил БПЛА "Скат-220" датчиком уклонения от перехватчиков. "Калашников" начал поставлять "Скат-220" заказчику в июне 2026 года. Дрон был разработан на основе модели "Скат-350М".