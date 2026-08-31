"Калашников" покажет автомат для спецподразделений АК-12+ на ВЭФ во Владивостоке

На ВЭФ представят АК-12+ - автомат повышенной кучности для спецназа "Калашников" покажет автомат для спецподразделений АК-12+ на ВЭФ во Владивостоке

Москва31 авг Вести.Концерн "Калашников" представит макет АК-12+ - перспективного 5,45-мм автоматного комплекса повышенной кучности стрельбы - в рамках XI Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Изделие можно будет увидеть в павильоне Центра "Воин" на экспозиции "Улица Дальнего Востока".

Новый комплекс создан под руководством заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. В настоящее время оружие проходит стадию подготовки к серийному производству.

Задача проекта - разработать для специальных подразделений стрелковый комплекс, способный вести высокоточный огонь на средних дистанциях в любое время суток и при ограниченной видимости за счет современных оптико-электронных прицельных систем.

По сравнению с базовым АК-12, в новой версии изменена конструкция ствола с увеличенной толщиной стенок, установлено удлиненное цевье, увеличен контур газовой камеры, переработаны прицельные приспособления. Из конструкции исключена ствольная арматура для крепления антабки, гранатомета и штык-ножа, а в дульной части ствола выполнена резьба под сменный щелевой пламегаситель и дульный тормоз-компенсатор.

В основе комплекса лежит автомат АК-12, принятый на вооружение российской армии в 2018 году в рамках программы боевой экипировки "Ратник" и пришедший на смену массовому АК-74. Оружие имеет массу 3,5 кг без патронов, темп стрельбы - 700 выстрелов в минуту, емкость магазина - 30 патронов.