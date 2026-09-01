На ВЭФ представили протезы с микропроцессорным управлением

На ВЭФ показали отечественные протезы с микропроцессорным управлением На ВЭФ представили протезы с микропроцессорным управлением

Москва1 сен Вести.В павильоне Сахалинской области на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке представили российские протезы верхних и нижних конечностей, оснащенные микропроцессорными системами управления, пишет ТАСС.

Как рассказал генеральный директор АО "Русские протезные системы" Илья Семенов, компания разработала несколько вариантов комплектующих для протезов ног, рассчитанных на разные уровни активности пользователей.

От самых простых гидравлических, пневматических с микропроцессорным управлением до гидравлических с микропроцессорным управлением. Широкая линейка, которая позволяет покрыть потребности всех пользователей с разными уровнями активности поделился Семенов

Такая технология дает возможность отслеживать движения пользователя в режиме реального времени и автоматически корректировать работу протеза в зависимости от характера движения. По словам гендира, одним из ключевых направлений проекта является импортозамещение: ранее значительная доля подобных изделий, доступных в России, поставлялась из стран Европы и США.

Производство, отметил руководитель компании, характеризуется высокой степенью локализации. Предприятие самостоятельно занимается обработкой металлических деталей, изготовлением композитных материалов и пластиков, а также сборкой готовых изделий.

Запуск нового производственного объекта в Тверской области запланирован на осень. После выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать до 35 тыс. изделий ежегодно.

Параллельно в Сахалинской области начал работу первый на Дальнем Востоке образовательный проект, направленный на подготовку специалистов-протезистов для работы с российскими разработками.

Ранее стало известно, что в рамках ВЭФ-2026 концерн "Калашников" представит макет АК-12+ - перспективного 5,45-мм автоматного комплекса повышенной кучности стрельбы.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В 2026 году главной темой мероприятия стала "Дальний Восток — развитие во благо людей".