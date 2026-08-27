Скворцова рассказала Путину о новых разработках для подготовки спортсменов

ФМБА разработало методику повышения стартовой скорости легкоатлетов Скворцова рассказала Путину о новых разработках для подготовки спортсменов

Москва27 авг Вести.Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало методологию, позволяющую значительно повысить стартовую скорость легкоатлетов. Об этом заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Президент России Владимир Путин в четверг принял в Кремле главу ФМБА с докладом.

Мы разработали методологию резкого повышения скорости старта при старте для легкой атлетики разных видов сообщила Скворцова

Она отметила, что предпрыжковая скорость увеличила возможности взятия высоты спортсменами.

Глава агентства также рассказала о новой методике для спортсменов в командных дисциплинах. Она направлена на расширение периферического и стереоскопического зрения и позволяет одновременно отслеживать несколько объектов.

Ранее Скворцова перечислила, какие технологии в медицине распространят по всей стране. По ее словам, ФМБА разработало централизованную службу цифрового протезирования и систему реабилитационной телемедицины.