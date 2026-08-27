ФМБА наладило производство сухой плазмы крови для военнослужащих Скворцова: ФМБА передало ВС 13 тысяч доз сухой плазмы крови для солдат

Москва27 авг Вести.Сотрудники Федерального медико-биологического агентства за первую половину 2026 года передали бойцам вооруженных сил России (ВС РФ) 13 тысяч образцов сухой плазмы крови для раненых. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, продукт позволяет на СВО буквально спасать жизни бойцов, помогая им справляться с ранениями и восстанавливать кровопотерю.

Уже в прошлом году мы передали министерству обороны более 7 тысяч единиц леофилизированной плазмы. И за полгода 2026 года передали уже более 13 тысяч единиц сказала Скворцова

В этом году ФМБА удалось создать высококонцентрированную плазму сразу из четырех компонентов, которая мгновенно облегчает ситуацию даже в самых тяжелых условиях, заметила она.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения РФ введет новые правила для доноров с 1 января 2027 года. К примеру, появится возможность проведения экспресс-тестирования перед первой донацией.

На встрече с Вероникой Скворцовой в Кремле президент России Владимир Путин рассказал, что его отец был донором, регулярно сдавал кровь.