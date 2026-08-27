Москва27 авгВести.Отец президента России Владимира Путина Владимир Спиридонович на протяжении многих лет был донором, сдавал кровь. Об этом глава государства рассказал на встрече в Кремле с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероникой Скворцовой.
Скворцова на встрече с главой государства отметила, что в РФ хорошо развивается культура донорства крови.
Существенное внимание было уделено развитию донорства как особой культуре такого общественного служенияпояснила Скворцова
Глава ФМБА добавила, что число доноров в России с 2020 года выросло более чем на 20%.
У меня отец был донором много летподчеркнул Путин
Ранее в Госдуме предложили ввести повышенные выплаты для россиян, которые регулярно сдают донорскую кровь. Также законодательная инициатива предлагает ввести несколько степеней звания "Почетный донор России".