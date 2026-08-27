Путин рассказал, что его отец много лет был донором крови

Путин раскрыл неизвестную ранее информацию о своем отце Путин рассказал, что его отец много лет был донором крови

Москва27 авг Вести.Отец президента России Владимира Путина Владимир Спиридонович на протяжении многих лет был донором, сдавал кровь. Об этом глава государства рассказал на встрече в Кремле с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероникой Скворцовой.

Скворцова на встрече с главой государства отметила, что в РФ хорошо развивается культура донорства крови.

Существенное внимание было уделено развитию донорства как особой культуре такого общественного служения пояснила Скворцова

Глава ФМБА добавила, что число доноров в России с 2020 года выросло более чем на 20%.

У меня отец был донором много лет подчеркнул Путин

Ранее в Госдуме предложили ввести повышенные выплаты для россиян, которые регулярно сдают донорскую кровь. Также законодательная инициатива предлагает ввести несколько степеней звания "Почетный донор России".