Москва1 июн Вести.В новом корпусе детского отделения Института иммунологии ФМБА России обеспечен полный цикл обследования и лечения детей. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

По ее словам, новый корпус – это флагман научной мысли, а также создания персонифицированных препаратов, тест-систем и биотехнологических медицинских изделий.

И очень важно, что детская клиника расположена в этом центре. В ней обеспечен полный цикл от приема ребенка, полного его обследования и с такими высокоспецифичными тестами до подбора необходимой терапии, стабилизации состояния, под контролем всех необходимых тестов. И при необходимости, если есть соматические какие-то симптомы, и реабилитация, соответственно, изменение этого соматического фона сказала Скворцова

Также она добавила, что новый корпус построен действительно с большой любовью.

Здесь единая терапевтическая среда, все детишки находятся с родителями, у них хорошее настроение, для них созданы прекрасные игровые комнаты, удобные столовые, удобные кабинеты, где всегда есть уголок, где можно отвлечься, поиграть, что-то порисовать. Это тоже очень важно … если ребенок находится в напряжении, или он тоскует, скучает, либо ему страшно, выздоравливать значительно сложнее. Поэтому вот такая добрая обстановка тоже является лечебным фактором … Центр является референсным для всей страны по врожденным и приобретенным иммунодефицитам добавила Скворцова

Открытие нового корпуса детского отделения Института иммунологии ФМБА России состоялось сегодня, 1 июня.