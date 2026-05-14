Скворцова: первый пациент в РФ получил шесть доз вакцины от колоректального рака

Первому пациенту в РФ ввели шесть доз вакцины от колоректального рака Скворцова: первый пациент в РФ получил шесть доз вакцины от колоректального рака

Москва14 мая Вести.В России начали ставить вакцину от колоректального рака. Первый пациент уже получил шесть до препарата, заявила в интервью "Известиям" глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

Речь идет о пептидной онковакцине "Онкопепт".

Первый вакцинированный уже провел 6 введений вакцины. Пока нужно сказать, что вакцина хорошо переносится, она безопасна сказала она

Скворцова добавила, что препарат дает именно тот иммунный ответ, на который рассчитывали его разработчики.

Ранее глава ФМБА заявляла, что еще 35 пациентов ожидают вакцинации "Онкопептом".