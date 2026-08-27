Москва27 авг Вести.Российская компания "Моторика" намерена через два-три года разработать протез, который будет способен передавать ощущение прикосновения. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал исполнительный директор компании "Моторика" Руслан Бабинцев.

Я считаю, что мы сможем придать протезированию новые свойства, которых раньше еще не было. То есть с помощью искусственного изделия человек сможет натуральным образом через периферическую нервную систему ощутить прикосновение к чему-либо, к какой-то поверхности. Захватил он предмет или нет, размер этого предмета, его мягкость или твердость. По моей оценке, [на] это два-три года может еще потребоваться заявил Бабинцев

Ранее сообщалось, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России создало централизованную службу цифрового протезирования и разработало систему реабилитационной телемедицины, которые будут использовать по всей стране.