Москва16 авг Вести.В 2025 году разработка ученых НИТУ МИСИС стала лауреатом конкурса "Новатор Москвы". Инженер научного проекта НИТУ МИСИС Софья Плегунова рассказала ИС "Вести" о том, какие возможности появились у ученых благодаря получению премии в конкурсе.

Ученым МИСИС удалось разработать новый материал для имплантатов, которые применяются для фиксации костей при сложных переломах. По мере срастания ткани эти детали просто растворяются в организме. Ценность этой разработки заключается в том, что при сложных переломах хирурги устанавливают имплантаты из стали или титана. После выздоровления пациента обычно оперируют еще раз, чтобы удалить элементы. С пластинами и шрифтами, разработанными учеными МИСИС, повторное вмешательство не потребуется.

Наши имплантации состоят практически на 98% из чистого магния. И, добавляя различные химические элементы, мы можем варьировать химический состав как конструктор. Добавляя тот или иной химический элемент, мы можем под определенного пациента подобрать имплантат, необходимый для его клинической картины сказала Плегунова

Она рассказала, что изначально технологию создавали для травматологии и челюстно-лицевой хирургии, но сейчас ученые начали разрабатывать из магниевых сплавов стенды и кава-фильтры для сердечно-сосудистых вмешательств, которые тоже смогут растворяться.

Теперь у человека нет необходимости в проведении повторной хирургической операции. А любая хирургическая операция – это большой стресс для пациента, особенно если этот пациент – ребенок. А магний как раз помогает восстановиться костной ткани, потому что 60% магния в организме человека как раз находится в костной ткани рассказала инженер

Премия конкурса "Новатор Москвы" помогла ученым НИТУ МИСИС провести расширенные испытания и дала возможность сотрудничества с клиническими центрами – 24 пациента уже опробовали эту технологию.

Премия "Новатор Москвы" вручается с 2020 года. Сейчас идет седьмой сезон. За шесть конкурсов участниками стали более 16 тыс. ученых и изобретателей. 210 проектов наградили, призовой фонд составил более 120 000 000 ₽.

Ранее сообщалось, что 800 молодых исследователей со всей России получат стипендию в результате третьего конкурсного отбора на назначение такой выплаты от президента РФ для аспирантов и адъюнктов. По данным, озвученным вице‑премьером Дмитрием Чернышенко, этим ученым будут выплачивать ежемесячную стипендию в размере 75 тыс. рублей.