Москва16 авг Вести.Студенты и выпускники московских вузов активно участвуют в конкурсе "Новатор Москвы", предлагая инновационные разработки. Об одной из них ИС "Вести" рассказал участник конкурса, студент пятого курса Сеченовского университета Андрей Галкин, который придумал лечебную жевательную резинку.

По словам организаторов конкурса, примерно четверть всех заявок на конкурс "Новатор Москвы" приходится на студентов и выпускников московских вузов. Наиболее необычный проект представил пятикурсник Сеченовского университета, который разработал свою формулу жевательной резинки для профилактики заболеваний полости рта.

Научная разработка в первую очередь сфокусирована на ферментном составе, который как раз выполняет три основные функции во время жевания: расщепление налета, укрепление эмали и антибактериальную активность против бактерий, вызывающих кариес рассказал Галкин

Премия конкурса "Новатор Москвы" седьмой год подряд подтверждает статус столицы как центра инноваций. Проект демонстрирует высокую экономическую эффективность: разработки участников успешно коммерциализируются, способствуя созданию рабочих мест и росту налоговых поступлений.

В 2025 году совокупный оборот компаний-финалистов превысил 10,5 млрд рублей. За шесть лет существования премии поддержку получили более 210 проектов, а общий призовой фонд составил свыше 120 млн рублей. В общей сложности в конкурсе приняли участие 16000 исследователей и изобретателей.