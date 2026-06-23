В Морозовской больнице рассказали об уникальном методе лечения при лейкозе В Морозовской детской больнице сообщили об уникальной CAR-T-терапии при лейкозе

Москва23 июн Вести.Главврач Морозовской детской больницы Валерий Горев рассказал ИС "Вести" о применении инновационного метода лечения при рецидивах острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ).

Врач Морозовской больницы получил премию Москвы за "применение индустриальной CAR-T клеточной терапии у детей с В-ОЛЛ". Это инновационный метод лечения, который сочетает клеточную, иммунную и генную терапии. Особенность метода в том, что в борьбе с опухолью используются собственные клетки пациента.

Это терапия собственными клетками, и их специально обучают атаковать тот антиген внутри организма, который поддерживает заболевание. Для наших детей это единственный шанс на выживание и получение ремиссий при этом заболевании, когда оно идет с осложнениями пояснил Горев

В РФ CAR-T-терапия доступна в трех центрах: Морозовской ДГКБ, НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой (Санкт-Петербург) и НМИЦ онкологии имени Блохина.

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