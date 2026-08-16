Москва16 авг Вести.Ученые лаборатории Института органической химии Российской академии наук создали цветные гранулы - катализаторы, способные обезвредить выхлопы промышленных предприятий. Об этом ИС "Вести" рассказал заведующий лабораторией экологических исследований и разработок ИОХ им. Н. Д. Зелинского РАН Павел Соколовский

По его словам, предлагаемое решение представляет собой систему, интегрированную в дымоход промышленного объекта, которая обеспечивает высокоэффективную нейтрализацию соединений, провоцирующих выпадение кислотных дождей и возникновение тяжелых респираторных и онкологических заболеваний.

Данный катализатор располагается внутри дымовой трубы промышленного предприятия и очищает отходящие газы от оксидов серы и азота. Всем известно, что оксиды серы и азота являются причиной кислотных дождей и развития таких заболеваний, как рак, бронхиальная астма. Наш катализатор позволяет полностью очистить отходящие газы от данных компонентов, и мы будем с вами дышать чистым воздухом рассказал Соколовский

Проект стал победителем конкурса, и теперь ученые переходят к следующему этапу исследований - усовершенствованной версией технологии: пропитывают сотовую керамику специальным катализатором. Это позволит очищать газы даже при очень высоких скоростях потока и температуре до 1000 °C. Технология уже прошла лабораторную стадию и готова к пилотным испытаниям.

Мы разработали каталитическую установку, которая состоит из корпуса и каталитической ячейки. Мы его готовы подключать к реальному газопроводу объекта энергетики. В данном месте у нас идет подключение к трубопроводу с отходящим газом, с обратной стороны у нас идет регистрация очищенного газа рассказал ученый

Премия конкурса "Новатор Москвы" вручается с 2020 года. Сейчас идет седьмой сезон. За шесть конкурсов участниками стали более 16 тысяч ученых и изобретателей. 210 проектов наградили, призовой фонд составил более 120 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что премия конкурса "Новатор Москвы" помогла ученым НИТУ МИСИС провести расширенные испытания и дала возможность сотрудничества с клиническими центрами - 24 пациента уже опробовали эту технологию.