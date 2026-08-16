Гендиректор АНО "РЧК" рассказал о важности "Новатора Москвы" для ученых Глава АНО "РЧК": "Новатор Москвы" - это мост от лаборатории до бизнес-решения

Москва16 авг Вести."Новатор Москвы" — это площадка, которая помогает ученым представить свои разработки экспертам и бизнесу для их последующего внедрения в реальный сектор экономики. Об этом ИС "Вести" рассказал директор АНО "Развитие человеческого капитала" ("РЧК") Никита Шнырев.

Он разъяснил, что конкурс "Новатор Москвы" охватывает все этапы инновационного цикла, предлагая профильные номинации для каждого из них. Проекты на стадии прототипа оцениваются в категории "Проекты будущего", а готовые к внедрению решения — в категории "Технологии, меняющие реальность". Для компаний, демонстрирующих коммерческую эффективность, предусмотрена номинация "Лидеры — инновации".

"Новатор Москвы" — это одна из площадок, благодаря которой ученые могут представить свои разработки широкому кругу экспертов. Это как профильные сотрудники отраслевых департаментов Правительства Москвы, так и крупный бизнес. И в свою очередь у новаторов, ученых есть возможность выйти из лаборатории и внедрить свои разработки в реальный сектор экономики рассказал Шнырев

Премия конкурса "Новатор Москвы" вручается с 2020 года. Сейчас идет седьмой сезон. За шесть конкурсов участниками стали более 16 тысяч ученых и изобретателей. 210 проектов наградили, призовой фонд составил более 120 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что премия конкурса "Новатор Москвы" помогла ученым НИТУ МИСИС провести расширенные испытания и дала возможность сотрудничества с клиническими центрами - 24 пациента уже опробовали эту технологию.