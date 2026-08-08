Кабмин расширил список премий, лауреаты которых освобождаются от НДФЛ Правительство РФ расширило список премий, лауреаты которых освобождаются от НДФЛ

Москва8 авг Вести.Правительство России расширило перечень премий, лауреаты которых освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). В список добавили национальную премию в области будущих технологий "Вызов", соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Лауреаты национальной премии в области будущих технологий "Вызов" не будут уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% от суммы полученного вознаграждения сказано в документе на сайте кабмина

Согласно этой информации, в 2026 году общий призовой фонд премии составит 65 млн рублей. В материале также сказано, что решение не облагать победителей премии НДФЛ станет дополнительной мерой поддержки ученых.

Национальная премия "Вызов" учреждена фондом развития научно-культурных связей "Вызов" в 2023 году. Всего пять номинаций: "Перспектива", в рамках которой оцениваются достижения ученых моложе 35 лет, "Инженерное решение" - за важное изобретение или создание новой технологии, "Прорыв" - за научное исследование, позволяющее решить важную научную или технологическую задачу, "Открытие" - за важное открытие, повлиявшее на развитие мировой науки и технологий. При этом в номинации "Ученый года" отмечается суммарный личный вклад специалиста, добившегося значимых результатов.