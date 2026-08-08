Москва8 авгВести.Правительство России расширило перечень премий, лауреаты которых освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). В список добавили национальную премию в области будущих технологий "Вызов", соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Лауреаты национальной премии в области будущих технологий "Вызов" не будут уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% от суммы полученного вознаграждениясказано в документе на сайте кабмина
Согласно этой информации, в 2026 году общий призовой фонд премии составит 65 млн рублей. В материале также сказано, что решение не облагать победителей премии НДФЛ станет дополнительной мерой поддержки ученых.
Национальная премия "Вызов" учреждена фондом развития научно-культурных связей "Вызов" в 2023 году. Всего пять номинаций: "Перспектива", в рамках которой оцениваются достижения ученых моложе 35 лет, "Инженерное решение" - за важное изобретение или создание новой технологии, "Прорыв" - за научное исследование, позволяющее решить важную научную или технологическую задачу, "Открытие" - за важное открытие, повлиявшее на развитие мировой науки и технологий. При этом в номинации "Ученый года" отмечается суммарный личный вклад специалиста, добившегося значимых результатов.