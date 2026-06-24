МОК ввел гранты для всех участников Олимпиады

МОК ввел гранты для участников ОИ, причем "не только из определенных стран" МОК ввел гранты для всех участников Олимпиады

Москва24 июн Вести.Каждый участник Олимпиады, начиная с Игр-2026, сможет подать заявку на грант в размере 10 тысяч долларов (свыше 740 тысяч рублей) от Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщается на сайте комитета.

Таким образом МОК объявил о запуске новой программы поддержки спортсменов. Право на получение гранта под названием "Готовность к будущему" есть у всех спортсменов, которых не обвиняли в применении допинга, а также в нарушении кодекса этики МОК или Олимпийской хартии.

Общий фонд гранта составляет 140 миллионов долларов. Предположительно, право на грант будут иметь примерно 14 тысяч спортсменов.

Председатель комиссии МОК Пау Газоль утверждает, что грант не является призовыми деньгами, и будет доступен каждому участнику, а не только тем, кто получил медаль.

Грант будет доступен … не только спортсменам из определенных стран. Каждому олимпийцу сказал, в частности, он

Вместе с тем участники юношеских Игр не имеют права на получение гранта.