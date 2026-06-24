МОК внес изменения в Олимпийскую хартию для защиты от политического давления МОК внес в Олимпийскую хартию главу об обеспечении политической нейтральности

Москва24 июн Вести.Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) приняла поправки в Олимпийскую хартию, касающиеся обеспечения политической нейтральности соревнований и защиты спортсменов от "чрезмерного давления" со стороны правительств, политиков, общества или экономических факторов. Об этом сообщается на официальном сайте МОК.

Поправки были разработаны рабочей группой по основополагающим принципам олимпизма, которую возглавил член МОК сэр Хью Робертсон. Во второй параграф хартии, который называется "Миссия и роль МОК" был добавлен новый пункт 6.

Роль МОК заключается в том, чтобы всегда сохранять нейтралитет, свободный от государственного, культурного, социального или экономического давления говорится в тексте пункта

Как отмечается, эти изменения должны обеспечить автономию олимпийского движения, а также защитить спортсменов и соревнования от внешнего давления, предотвратить "использование спорта и спортсменов в политических, социальных или экономических целях".

Поправки также призваны обеспечить безопасный и справедливый доступ к спорту, сохраняя при этом целостность, универсальность и мирную миссию Олимпийских игр. подчеркивается в релизе

Исполком МОК в конце февраля 2022 года призвал международные спортивные федерации отказать в допуске к соревнованиям для российских и белорусских атлетов из-за начала СВО на Украине. В 2023 году МОК рекомендовал начать допуск россиян и белорусов до турниров в нейтральном статусе при условии соблюдения ряда критериев. В декабре 2025 года МОК выдал рекомендации о допуске россиян и белорусов к юниорским соревнованиям с флагом и гимном.

В ряде видов спорта сборная России по сей день не может участвовать в международных соревнованиях. В частности, это касается футбола и хоккея. Футбольная сборная из-за отстранения пропустила два чемпионата мира и один чемпионат Европы. Сборная России по хоккею не смогла выступить на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо, где в соревнованиях приняли участие игроки из клубов североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).