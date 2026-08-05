Москва5 авг Вести.Компания в Свердловской области создала новый титановый медицинский сплав для эндопротезов, кардиоконструкций и стоматологии. В планах — освоить собственное производство по аддитивным технологиям (технологии промышленной 3D-печати - прим. ред.), сообщил ИС "Вести" заместитель директора по инновациям и развитию ВСМПО-АВИСМА Антон Цыпленков.

Новый сплав позволит отказаться от зарубежных изделий. Сейчас ВСПМО-АВИСМА изготавливает только полуфабрикаты — прутки и пластины, из которых конструкторы уже в своих лабораториях вытачивают необходимые медицинские изделия. Но в планах освоить и собственное производство по аддитивным технологиям.

В перспективе мы планируем так, что клиника будет сканировать конкретного пациента, делать предполагаемую модель, направлять ее к нам и мы уже печать и окончательную доработку сможем осуществлять на этом участке в достаточно короткие сроки рассказал Цыпленков

Из нового сплава планируется выпускать и порошок для 3D-печати, из которого на промышленных принтерах будут печатать медицинские изделия. 3D-печать имеет ряд преимуществ, например, минимальный расход сырья, при этом сами изделия должны иметь хороший запас прочности, упругости и пластичности.