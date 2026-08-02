Бойцы ВС РФ рассказали о применении 3D-принтеров в своей работе Бойцы ВС РФ поделились опытом использования 3D-принтеров в своей работе

Москва2 авг Вести.3D-принтеры для операторов БПЛА ВС РФ – рабочий инструмент, который позволяет сделать нужные детали намного быстрее, чем это было бы при работе с металлом. Об этом ИС "Вести" рассказал оператор с позывным Людоед.

Он добавил, что работа не останавливается никогда, а нововведения внедряются в постоянном режиме.

Не останавливаются, работаем постоянно, что-то новое изобретается, внедряется. 3D-принтеры – это инструмент. Деталь иногда в металле изготовить долго, дорого, а здесь идея пришла, начертил, напечатал рассказал Людоед

Ранее директор по производству Федерального центра беспилотных авиационных систем (БАС) Андрей Овинов рассказал, что на их предприятия поступили 40 новых аппаратов для 3D-печати. По его словам, это поможет ускорить развитие производств по выпуску БПЛА.