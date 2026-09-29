Москва29 сенВести.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ходе визита в Вашингтон провел встречи с представителями Министерства финансов и Министерства энергетики США, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что Дмитриев провел встречу с американскими чиновниками.
Дмитриев провел встречи с представителями Министерства финансов и Министерства энергетики США во время своего визита в Вашингтонговорится в сообщении агентства
Уточняется, что переговоры были конструктивными и касались урегулирования украинского конфликта. Агентство отмечает, что визит Дмитриева состоялся после встречи президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Нью-Йорке 22 сентября. Американский лидер выразил надежду, что конфликт на Украине можно разрешить до зимы.
28 сентября Трамп сообщил журналистке Fox News, что потребовал от Зеленского "сбавить обороты" в ударах по российскому топливно-энергетическому комплексу.