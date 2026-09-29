Reuters: Дмитриев провел встречу по Украине с американскими чиновниками

СМИ сообщили о встрече Дмитриева с чиновниками США по Украине Reuters: Дмитриев провел встречу по Украине с американскими чиновниками

Москва29 сен Вести.В понедельник, 28 сентября, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел встречу с американскими чиновниками. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя администрации США.

Агентство отмечает, что переговоры были конструктивными. Диалог был посвящен мирному урегулированию украинского конфликта.

Кроме того, стороны обсудили возможные российско-американские инициативы в области энергетики после того, как завершатся боевые действия на Украине .