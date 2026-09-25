Дмитриев прибыл в Нью-Йорк на очередной раунд переговоров

Дмитриев прибыл на встречу в Нью-Йорке при усиленных мерах безопасности Дмитриев прибыл в Нью-Йорк на очередной раунд переговоров

Москва25 сен Вести.Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл в Нью-Йорк для участия в очередном раунде переговоров.

Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что глава РФПИ приехал на встречу при усиленных мерах безопасности. Машины полиции Нью-Йорка сопровождали автомобиль российского представителя, также у места проведения переговоров находились сотрудники охраны.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Дмитриев продолжает контакты с американской стороной. Он уточнил, что они касаются в первую очередь темы потенциального взаимодействия в сфере экономики.