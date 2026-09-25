Песков: Дмитриев продолжает контакты с США по потенциальным экономическим связям

Дмитриев продолжает контакты с американской стороной, сообщил Песков Песков: Дмитриев продолжает контакты с США по потенциальным экономическим связям

Москва25 сен Вести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев продолжает контакты с американской стороной. Они касаются в первую очередь темы потенциального взаимодействия в сфере экономики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что экономическое взаимодействие между Россией и США сейчас отсутствует, но оно могло бы принести выгоду.

[Дмитриев] продолжает свои контакты с американскими переговорщиками и по-прежнему концентрируется на вопросах потенциального взаимодействия в сфере экономики... Такие эвентуальные обсуждения имеют место сказал Песков

В ответ на просьбу прокомментировать итоги поездки Дмитриева в США Песков отметил, что о результатах пока говорить преждевременно.