Москва25 сенВести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев продолжает контакты с американской стороной. Они касаются в первую очередь темы потенциального взаимодействия в сфере экономики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что экономическое взаимодействие между Россией и США сейчас отсутствует, но оно могло бы принести выгоду.
[Дмитриев] продолжает свои контакты с американскими переговорщиками и по-прежнему концентрируется на вопросах потенциального взаимодействия в сфере экономики... Такие эвентуальные обсуждения имеют местосказал Песков
В ответ на просьбу прокомментировать итоги поездки Дмитриева в США Песков отметил, что о результатах пока говорить преждевременно.